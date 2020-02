Unibas: dal 3/3 corsi secondo semestre

(ANSA) - POTENZA, 27 FEB - L'Università della Basilicata - in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - ha reso noto che "così come deciso dal Senato accademico, che si è riunito oggi, martedì 3 marzo riprenderanno regolarmente i corsi del secondo semestre, dopo la normale e consueta sospensione delle lezioni per la sessione invernale di esami, confermando la pianificazione didattica per l'anno accademico 2019-20".

Nel corso della seduta, il Senato accademico ha anche condiviso le misure di prevenzione adottate per il Coronavirus.

"Voglio rassicurare i nostri studenti, le famiglie - ha detto la Rettrice dell'Unibas, Aurelia Sole - e l'intera comunità accademica: stiamo mettendo in atto tutte le attività di prevenzione necessarie, così come indicato dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la normale e regolare prosecuzione della vita universitaria".