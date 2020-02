Rifiuti: un incontro sul Sub Ambito 1

(ANSA) - POTENZA, 26 FEB - "Trovare la disponibilità di una discarica, in Basilicata, dove sia possibile portare temporaneamente la parte indifferenziata dei rifiuti di Matera fino a quando non sarà concretamente avviata la raccolta differenziata". E' stato uno degli argomenti affrontati nel corso del tavolo promosso dall'assessore regionale all'Ambiente Gianni Rosa che si è svolto oggi a Potenza per "discutere - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale - le problematiche relative al servizio di raccolta di rifiuti ed igiene urbana dell'area metropolitana di Matera - Sub Ambito 1 (Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico)".