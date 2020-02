Coronavirus: "In Basilicata nessun caso"

(ANSA) - POTENZA, 26 FEB - "Al momento, in Basilicata, non si registrano casi di contagio da Coronavirus". Lo hanno confermato in una conferenza stampa che si è tenuta a Potenza nella sede della Regione, l'assessore lucano alla salute, Rocco Leone, e il dirigente generale del dipartimento regionale Politiche della persona, Ernesto Esposito.