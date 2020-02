Coronavirus: Bardi firma nuova ordinanza

(ANSA) - POTENZA, 26 FEB - Il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, ha firmato "un'ordinanza recante misure di contenimento per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus". L'ordinanza - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana - è stata "predisposta in accordo con la Conferenza delle Regioni e il Governo". Lunedì scorso, 24 febbraio, il governatore lucano aveva emesso un'altra ordinanza che prevedeva la quarantena controllata per gli studenti universitari tornati in Basilicata da sei regioni del Nord Italia.