Parità: in Basilicata diritti rispettati

(ANSA) - POTENZA, 25 FEB - "I diritti di genere, in Basilicata, sono rispettati: è comunque importante proseguire in questa direzione, diffondendo sempre più una cultura paritaria, del rispetto, e dell'inclusione". Lo ha detto la consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta stamani, a Potenza, organizzata per illustrare "le attività antidiscriminatorie della consigliera".

Pipponzi ha poi ricordato che le attività riguardano le discriminazioni, le situazioni di squilibrio di genere, la promozione di progetti di azioni positive, le conciliazioni e le azioni in giudizio.