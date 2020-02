Sud: "Rilanciamo le aree interne"

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - Nel Piano per il Sud, "uno dei punti a cui tengo di più è il rilancio delle strategie per le aree interne, abbiamo raddoppiato le risorse per includere i territori che prima erano esclusi, e pensato a iniziative per i servizi essenziali e per spezzare l'isolamento infrastrutturale, ma anche per agevolare e consentire che le imprese restino in quelle aree". Lo ha detto il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a margine della presentazione del libro di Raffaele Nigro e Giuseppe Lupo "Civiltà Appennino", che si è svolta nel pomeriggio a Potenza.