"Nuovo stadio? Il Potenza si defila"

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - Sulla questione del nuovo stadio da realizzare nel capoluogo lucano, il Potenza (Serie C, girone C) "non ha ricevuto risposte dalle istituzioni" e, di conseguenza, ha deciso di "defilarsi". In un videomessaggio postato stamani sui social, il presidente della società rossoblù, Salvatore Caiata, ha annunciato che il Potenza "si fa da parte" e che "d'ora in poi penserà solo all'aspetto sportivo".