In Basilicata crescono le start up

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - Sono 119 le start up iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata, di cui 85 in provincia di Potenza e 34 nel Materano: lo ha reso noto, in un comunicato, l'ente camerale lucano, evidenziando che "crescono le start up lucane, con loro il tasso di innovazione in regione, dal momento in cui la gran parte delle imprese innovative si indirizza sul fronte tecnologico (creazione di software, piattaforme, applicativi web)".