Caporalato: approvato un piano di lotta

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - Centri di accoglienza a Palazzo San Gervasio, Lavello-Gaudiano, Venosa-Boreano e Scanzano Jonico, "oltre al recupero di terreni e aziende pubbliche a partire dall'ex Pamafi di Maratea e delle altre zone della regione, già finanziati anche per l'occupazione dei giorni lucani". Sono i progetti da realizzare in Basilicata - con 18 milioni di euro - in base al piano nazionale di lotta al caporalato, approvato oggi a Roma, al Ministero del lavoro: lo ha spiegato Pietro Simonetti, componente del tavola nazionale anticaporalato del Ministero.