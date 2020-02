Basilicata: nel 2019 meno auto più moto

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - "Nel 2019 la spesa per beni durevoli in Basilicata ha registrato un lieve incremento (+0,3% rispetto al +2,1% medio nazionale) con gli acquisti delle auto nuove in sofferenza (-2,2% rispetto al 4,5%), una modesta crescita dell'usato (+0,8% rispetto al 2,3%) e un aumento sostenuto per i motoveicoli (+10% rispetto al 6,1%)". E' il "quadro della spesa per i beni durevoli in Basilicata nel 2019" che risulta dai dati dell'Osservatorio dei Consumi Findomestic, in collaborazione con Prometeia.