Rotonda-Vultur Rionero: emessi 8 Daspo

(ANSA) - POTENZA, 19 FEB - Otto tifosi del Rotonda (campionato lucano di Eccellenza) hanno ricevuto un divieto ad assistere a manifestazioni sportive per durate variabili da un anno a tre anni in conseguenza del comportamento scorretto tenuto durante la partita Rotonda-Vultur Rionero che si giocò il 3 novembre 2019 nello stadio "Nicola Vulcano" di Castelluccio Inferiore (Potenza). Alla partita non assistette nessun sostenitore della Vultur Rionero per decisione dell'autorità di pubblica sicurezza.