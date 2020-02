Tramutola: Bardi, la scuola è il futuro

(ANSA) - POTENZA, 18 FEB - "La nascita di una nuova scuola è sempre una buona notizia, ma oggi lo è ancora di più perché questo nuovo edificio è stato costruito nel cuore della Basilicata, nella Val d'Agri conosciuta e apprezzata per le sue risorse naturali e soprattutto per la storia delle comunità che qui, a Tramutola come altrove, da molto tempo lottano quotidianamente per dare un futuro ai piccoli Comuni delle aree interne". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della giunta regionale, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso della cerimonia d'inaugurazione della nuova sede dell'istituto "Petrucelli - Parisi" a Tramutola (Potenza).