Maltempo: venti di burrasca sull'Italia

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Una fase di maltempo interesserà l'Italia dal pomeriggio-sera di oggi, determinando un aumento dell'instabilità atmosferica, ma soprattutto un'intensificazione dei venti, dapprima sui settori alpini occidentali, in rapida estensione sull'Emilia-Romagna ed a seguire su gran parte del Centro-Sud. Lo indica un'allerta meteo della PRotezione civile.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in particolare su settori appenninici e costieri. Dal primo mattino di domani, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare su settori appenninici e costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.