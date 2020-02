Hascisc e marijuana, arrestato

(ANSA) - MELFI (POTENZA), 13 FEB - Un giovane di 26 anni, di Rionero in Vulture (Potenza), è stato arrestato a Melfi (Potenza) dai Carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di circa 20 grammi di droga. In particolare, il giovane aveva hascisc e marijuana sia mentre era sull'auto che stava guidando sia a casa.