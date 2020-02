Conte: "Per la Basilicata 7,5 milioni"

(ANSA) - POTENZA, 13 FEB - "Con la Legge di Bilancio abbiamo stanziato 7,51 milioni di euro per tutti i 131 Comuni lucani per interventi, da realizzare nel 2020, di messa in sicurezza degli edifici pubblici, di risparmio energetico, per l'abbattimento delle barriere architettoniche". Così, in un post su Facebook, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla riunione, martedì scorso, a Palazzo Chigi del Tavolo del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per la Basilicata.