Villa d'Agri: intrattenitrici al circolo

(ANSA) - MARSICOVETERE (POTENZA), 12 FEB - Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri, a Villa d'Agri di Marsicovetere (Potenza), al termine di controlli in un circolo privato dove sono state trovate otto lavoratrici "in nero", che avevano compiti di "intrattenitrici di sala". Le persone denunciate sono il titolare del circolo, che ha 83 anni, e due delle stesse donne: una aveva tre grammi di hascisc, l'altra perché non ha mostrato i documenti che attestavano la sua regolare presenza in Italia.