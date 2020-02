Potenza 2021: si parte della scuole

(ANSA) - POTENZA, 7 FEB - Potenza si prepara a essere "Città europea dello sport 2021" partendo dalle scuole, "per esaltare i sani principi dello sport e diffondere stili di vita più corretti ed equilibrati, attraverso la realizzazione dei laboratori emozionali 'Potenza 2021 per la rinascita socio-economica della Basilicata'". L'iniziativa, presentata oggi a Potenza, rientra nell'Accordo "Basilicata in marcia per la cultura" e comincerà dalla prossima settimana nell'Istituto comprensivo Domenico Savio del capoluogo lucano.