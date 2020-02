Altri due tifosi Vultur ai domiciliari

(ANSA) - POTENZA, 7 FEB - Il gip di Potenza, Lucio Setola, ha disposto la modifica della misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari per due tifosi del Rionero (Eccellenza lucana), arrestati lo scorso 19 gennaio dopo l'omicidio di Fabio Tucciariello (39), investito dall'auto guidata da un supporter del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, di 30, a Vaglio Basilicata (Potenza). Il gip li ha scarcerato su istanza dell'avvocato Aurelio Pace. In seguito alla decisione del gip, quindi, nessuno dei 26 arrestati dalla Polizia è ora in carcere.