"Istituire il Garante dei disabili"

(ANSA) - POTENZA, 6 FEB - Anche in Basilicata è necessario istituire la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, "per garantire alle fasce più deboli delle nostre comunità la garanzia dei diritti e un migliore sostegno nella vita quotidiana": è quanto chiede il consigliere regionale della Lega e presidente della Quarta commissione consiliare, Massimo Zullino, con una proposta di legge presentata stamani, a Potenza, in una conferenza stampa.