(ANSA) - POTENZA, 5 FEB - La Basilicata "è una regione ricca di eccellenze e momenti come questi servono per far conoscere meglio la nostra offerta e capire le sfide del futuro agricolo".

Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli, allo stand lucano allestito alla "Fruit logistica 2020" di Berlino e che è stato visitato anche dal Ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova.