Progetto "inglese" in scuole Val d'Agri

(ANSA) - POTENZA, 5 FEB - Il progetto "Let's speak english", ideato dall'istituto "Da Vinci" di Grumento Nova (Potenza) e sponsorizzato da Shell Italia con il patrocinio del Comune di Grumento e di quello di Montemurro (Potenza), è stato presentato oggi. Il progetto, secondo quanto reso noto dal Shell, "realizzato in collaborazione con il marchio Helen Doron, leader mondiale nell'ambito dell'insegnamento dell'inglese come seconda lingua, è articolato in un incontro settimanale dal mese di dicembre 2019 a giugno 2020, ed è rivolto agli allievi delle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi dalla prima alla quinta della scuola primaria di Grumento Nova e Montemurro".