Maltempo: forte vento a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 5 FEB - A causa del forte vento, a Potenza, sono diversi gli interventi effettuati stamani dai Vigili del fuoco, in particolare per liberare le strade da rami e alberi caduti e da parti di cornicioni pericolanti. Per il momento, nel capoluogo e in provincia, le situazioni di maggior disagio sono create proprio dal forte vento, mentre la neve cade a tratti e finora non ha raggiunto in alcun luogo altezze significative.