Crob: riparte la chirurgia urologica

(ANSA) - POTENZA, 5 FEB - L'attività di chirurgia urologica nell'Istituto di ricerca e cura Crob di Rionero in Vulture (Potenza) è ripresa oggi "con i primi interventi in endoscopia".

Lo ha annunciato lo stesso Istituto, spiegando che "le procedure endoscopiche, oltre allo scopo diagnostico, possono essere finalizzate ad un atto terapeutico come la resezione di neoplasie, le biopsie, le incisioni e le dilatazioni di tratti stenotici, il posizionamento di tutori".