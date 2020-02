Rifiuti: confronto sul Sub Ambito uno

(ANSA) - POTENZA, 4 FEB - "Per evitare che i problemi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Sub Ambito 1, soprattutto a Matera, ricadano ancora una volta sui cittadini ho ritenuto di convocare un tavolo di confronto per individuare una soluzione che consenta di contemplare l'interesse pubblico, ma allo stesso tempo di rispettare i diritti dell'impresa". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore all'ambiente Gianni Rosa al termine dell'incontro che si è svolto oggi a Potenza sui "problemi relativi al servizio di raccolta di rifiuti ed igiene urbana dell'area metropolitana di Matera - Sub Ambito 1, che oltre alla città dei Sassi comprende i Comuni di Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico (Matera).