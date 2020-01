Donna truffata a Matera,arresto a Napoli

(ANSA) - MATERA, 30 GEN - Ritenuto responsabile di aver truffato una donna di 84 anni, di Matera - usando il solito trucco del figlio coinvolto in un incidente stradale - un uomo di 29, con precedenti penali specifici, è stato arrestato dai Carabinieri a Napoli, nel quartiere di Scampia. Il fatto è avvenuto a Matera il 18 ottobre dello scorso anno. La donna ricevette una telefonata da un sedicente avvocato il quale la informò che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che occorrevano settemila euro per avviare alcune pratiche necessarie.