In Consiglio regionale entra Carlucci

(ANSA) - POTENZA, 23 GEN - In seguito alla sentenza emessa dal Tribunale amministrativo per la Basilicata su un ricorso presentato per il riconteggio dei voti, Carmela Carlucci (Movimento cinque stelle) entrerà a far parte del Consiglio regionale al posto di Gino Giorgietti (M5S). La presa d'atto da parte dell'assemblea lucana (eletta con le votazioni del 24 marzo 2019) è - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - uno dei punti all'ordine del giorno della riunione convocata per lunedì 27 gennaio, alle ore 12. In apertura dei lavori è previsto un momento celebrativo del "Giorno della Memoria".