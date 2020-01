Tumori: 'Iso' ad altre 4 unità del Crob

(ANSA) - POTENZA, 21 GEN - Sono quattro le nuove unità operative del Crob di Rionero in Vulture (Potenza) ad aver ottenuto la certificazione internazionale per la gestione della qualità "Iso 9001-2015": le unità, è scritto in una nota, sono quelle di diagnostica per immagini, laboratorio analisi cliniche, anatomia patologica e farmacia.

"Le quattro unità operative sottoposte al difficile percorso della certificazione Iso si aggiungono - è specificato in una nota - a quelle di radioterapia e di medicina nucleare, che ha all'attivo anche l'accreditamento presso l'European Union of Medical Specialists, portando a sei il numero dei reparti del Crob garantiti a livello internazionale per la gestione della qualità Iso, oltre all'ematologia che ha ottenuto il certificato internazionale Jacie per il trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche".