Quattro arresti in provincia di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 17 GEN - Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri durante controlli eseguiti a Tolve, Rapolla, Bella e Villa d'Agri di Marsicovetere, in provincia di Potenza. Una quinta persona è stata denunciata in stato di libertà per evasione, a Melfi: è un giovane di 24 anni che era agli arresti domiciliari ed è stato trovato altrove.