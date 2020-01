Uil: Tortorelli sarà il nuovo segretario

(ANSA) - POTENZA, 11 GEN - "È un bilancio positivo, la Uil oggi è una grande organizzazione, passata dai 12 mila iscritti di dieci anni fa, ai circa 35 mila di oggi, è in salute e si appresta oggi a un cambio generazionale: lascio la guida nel momento migliore, per un sindacato che oggi deve accettare e affrontare nuove sfide". Così il segretario lucano della Uil, Carmine Vaccaro, a margine del Consiglio confederale della Basilicata del sindacato che si sta svolgendo a Potenza. Vaccaro fu eletto per la prima volta nel luglio 2009, e oggi lascia il suo mandato: in giornata sarà eletto nuovo segretario, Vincenzo Tortorelli (attuale segretario regionale della Uil Pensionati e in passato alla guida della Uilm lucana).