"Orgogliosi della nostra identità"

(ANSA) - POTENZA, 10 GEN - "Un evento promosso dal Consiglio regionale che premia i lucani che nel loro percorso professionale si sono distinti per meriti e ingegno": così, attraverso l'ufficio stampa, il presidente dell'Assemblea lucana, Carmine Cicala, ha presentato la nuova edizione del "Premio lucani insigni", istituito con la legge regionale numero 18 del 2005. Ieri si è tenuta la prima riunione della Commissione giudicatrice. Il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato "l'orgoglio che ci lega alla nostra identità e alle nostre radici oggi, con più forza, ci deve far agire insieme per migliorare e far crescere la Basilicata".