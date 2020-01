Polizia locale Matera: 10 nuovi agenti

(ANSA) - MATERA, 8 GEN - Si terranno nei prossimi giorni "nella Sala Mandela del Comune di Matera le prove orali del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di dieci agenti della Polizia locale". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale materana. "Bisogna considerare che - ha evidenziato il sindaco, Raffaello De Ruggieri - da oltre 20 anni non si effettuavano concorsi pubblici per l'assunzione di personale al Comune di Matera".