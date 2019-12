Sanità: 1.049 assunzioni entro il 2021

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - "Le aziende sanitarie della Basilicata potranno effettuare 1.049 assunzioni entro il 2021".

Lo ha reso noto, attraverso l'ufficio stampa, l'assessore regionale alla Salute e politiche sociali, Rocco Leone, specificando che così potrà essere "eliminato il precariato" e che "finalmente" sarà dato avvio "alla stagione dei concorsi pubblici in modo da consentire a tanti giovani medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo di fare la propria parte per rilanciare il comparto, inclusi i lucani che lavorano altrove ai quali verrà riservato il 15 per cento dei posti disponibili".

Ieri la giunta lucana ha dato il via libera ai Piani triennali di fabbisogno di personale presentati da Asm (Azienda sanitaria di Matera), Asp (Azienda sanitaria di Potenza), Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) e Aor (Azienda ospedaliera regionale) San Carlo di Potenza. In particolare, nel triennio, l'Asm ha pianificato l'assunzione di 330 unità lavorative, l'Asp di 296, l'Irccs Crob di 106 e l'Aor San Carlo di 317.