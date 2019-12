Capodanno: da Potenza "L'anno che verrà" Rai 1, "una festa"

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - "Una grande festa, dal ritmo radiofonico" che sarà trasmessa in diretta da Potenza, dove oggi sta nevicando: per domani, in occasione del Capodanno di Rai 1 "L'anno che verrà", condotto in piazza Mario Pagano da Amadeus, è comunque previsto un netto miglioramento. Stamani, la trasmissione della sera di San Silvestro - in diretta anche su Rai Radio 1 - è stata presentata in una conferenza stampa nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile del capoluogo lucano.

Con la regia di Maurizio Pagnussat, la serata (presentata stamani in una conferenza stampa) sarà aperta dagli Stadio con l'omaggio a Lucio Dalla. Nel cast "fortissimo", hanno sottolineato Amadeus e il capo struttura di Rai 1, Angelo Mellone, anche Al Bano e Romina, Gigi D'Alessio, Cristiano Malgioglio la potentina Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti e Paolo Vallesi. (ANSA).