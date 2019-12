Hanno cocaina: un arresto e una denuncia

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - Durante controlli effettuati lungo la strada statale 658 Potenza-Melfi, nei pressi di Rionero in Vulture (Potenza), un uomo di 45 anni, di Ruoti (Potenza) è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri che hanno scoperto che aveva cercato di disfarsi di circa 7,5 grammi di cocaina. Il 45enne si trovava in un'auto che viaggiava "a forte velocità verso il capoluogo lucano e che è stata raggiunta poco dopo dai militari. Intimato l'alt, il controllo è stato poi effettuato in una stazione di servizio. Alla guida dell'automobile vi era un 41enne che è stato denunciato.