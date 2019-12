Cinghiali, 5.600 da abbattere nel 2020

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - Nel 2020 in Basilicata - "nelle aree vocate e non vocate, ad eccezione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali" - potranno essere abbattuti "fino a un totale di 5.600 cinghiali". Lo prevede il piano di prelievo selettivo approvato dalla giunta regionale, secondo quale occorre "convertire il problema cinghiale in opportunità del territorio".