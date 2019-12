Matera 2019: Sassoli, così si accorciano distanze Ue

(ANSA) - MATERA, 20 DIC - "Il merito più importante di quest'anno è che Matera ha vissuto in libertà la possibilità di godere di questo palcoscenico e ha restituito tanto". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che oggi è nella Città dei Sassi per la giornata conclusiva dell'anno da Capitale europea della Cultura 2019. "Noi - ha aggiunto - abbiamo un'Europa che è distante da tante zone, da tanti territori, non solo italiani: queste esperienze servono ad accorciare queste distanze". (ANSA).