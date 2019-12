Matera 2019, l'ultimo giorno da Capitale della Cultura Ue

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sono stati 1.228 gli eventi (dei quali 410 in vari centri della Basilicata) organizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 nell'ambito dell'anno da Capitale europea della Cultura, che si conclude il 20 dicembre con il concerto finale (con la direzione artistica di Manuel Agnelli) in programma in serata alla Cava del Sole. Sono stati inoltre 74 mila i "passaporti" venduti, con 328 mila accessi agli eventi e 1.500 volontari impegnati.

L'ultimo giorno da "Capitale" vedrà anche la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e dei Ministri della Cultura e del Sud, Dario Franceschini e Giuseppe Provenzano, che intorno alle ore 17 terranno una conferenza stampa nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi. (ANSA).