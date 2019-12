(ANSA) - POTENZA, 20 DIC - Ad un anno dalla morte dell'artista lucano "è in procinto di nascere l'associazione 'Archivio Antonio Masini' la cui struttura operativa e gestionale - è spiegato in un comunicato - verrà ufficializzata agli inizi del 2020": si occuperà "non solo della valorizzazione dell'opera di Masini ma anche di organizzare eventi d'arte, seminari, workshop ed iniziative culturali e creative".

L'associazione, "voluta dai figli di Masini, si avvarrà dell'apporto di un consiglio scientifico, coordinato dallo storico dell'arte Giuseppe Appella e composto da esponenti del panorama nazionale del mondo della cultura e della critica d'arte contemporanea".