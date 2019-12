Pesaro Urbino 2033: mare e colline, vento e musica

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Un segno che lega il mare alle colline, il ritmo del vento e della musica, prospettive e vie di fuga, armonie e contrappunti per sostenere la candidatura di Pesaro e Urbino a Capitale Europea della Cultura nel 2033. E' il concept che ha portato alla realizzazione del logo delle città marchigiane, presentato il 19 dicembre a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, da cui nasce il progetto di comunicazione sviluppato dall'Istituto superiore per le industrie artistiche (Isia) di Urbino. Il logo è stato realizzo da Isia Urbino, dal direttore, Jonathan Pierini, con i tutor Francesco Del Rosso e Filippo Emiliani in collaborazione con i Comuni di Pesaro di Urbino. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco, Matteo Ricci, e il vicesindaco e assessore alla bellezza di Pesaro, Daniele Vimini, il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, e il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini. (ANSA).