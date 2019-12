Matera 2019: Boccia, "esempio per Paese"

(ANSA) - MATERA, 18 DIC - Matera 2019 "è un esempio per l'economia e per il Paese": lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, in serata, nella Città dei Sassi, a due giorni dalla chiusura dell'anno da Capitale europea della Cultura, sta partecipando a un incontro sull'Europa economica promosso dalla Feem (Fondazione Eni Enrico Mattei).