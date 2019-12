Tromba d'aria Lauria: 28enne gravissima

(ANSA) - POTENZA, 14 DIC - E' stata operata nella notte all'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui reparto di Rianimazione è ricoverata in gravissime condizioni, la giovane di 28 anni rimasta ferita a causa di una tromba d'aria che ieri sera ha colpito Lauria (Potenza). Nell'ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di Neurochirurgia e due in quello di Otorinolaringoiatria. In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni.