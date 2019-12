Matera,in Cattedrale si remixa il futuro

(ANSA) - MATERA, 14 DIC - Nel luogo della speranza individuale e collettiva si "remixa il futuro". Concetti apparentemente opposti, come la volontà di "far incontrare" in un evento culturale l'arte, l'umanità e la tecnologia nella sacralità di un luogo: la Cattedrale. Attraverso questa metafora la Fondazione Matera Basilicata 2019, nell'ambito del programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura, presenta "Pensieri Illuminati", domani, domenica 15 dicembre, alle 21 nella Cattedrale di Maria Santissima della Bruna. Si tratta di "opera digitale" ideata da Felice Limosani, narrata da Alessandro Preziosi e con il concerto diretto da Beatrice Venezi con la Time Machine Ensamble.