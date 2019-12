Tv: la Collina materana al Kilimangiaro

(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - La collina materana, e i borghi di Ferrandina e Irsina (Matera), saranno "in mostra" nel programma "Kilimangiaro", in onda su Rai 3 domenica 15 dicembre alle ore 16: lo ha reso noto l'Ufficio Sistemi culturali, turistici, Cooperazione internazionale della Presidenza della Giunta regionale della Basilicata. L'iniziativa, è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale, nasce dall'accordo sottoscritto fra la Regione Basilicata e la Rai.