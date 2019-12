Matera 2019: passeggiata urbana per scoprire la Capitale

(ANSA) - MATERA, 13 DIC - Dalla periferia al centro di Matera (Capitale europea della Cultura 2019). Un percorso che racconta una "nuova identità", tutta da scoprire. Quella dell'arte urbana realizzata da artisti di fama internazionale, come Momo, Jorit, Mister Thoms, Giorgio Bartocci su tutto il territorio lucano, anche grazie ai progetti promossi dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, come le residenze artistiche, i progetti di comunità e il progetto Capitale per un giorno.

Sabato 14 dicembre, sarà possibile passeggiare nelle zone della Città dei Sassi rigenerate da queste forme d'arte, create in molti casi con il coinvolgimento delle realtà cittadine di riferimento. Una vera e propria mappa dell'arte urbana verrà presentata e consegnata a tutti coloro che vorranno aderire a quest'esperienza, creata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 insieme alla Momart Gallery. (ANSA).