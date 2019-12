Matera 2019 su Google Arts & Culture

(ANSA) - MATERA, 12 DIC - Creare collezioni digitalizzando il patrimonio artistico di Matera e raccontare le storie che hanno fatto della Capitale europea della Cultura 2019 un luogo conosciuto in tutto il mondo. Sono solo due dei "capisaldi" della collaborazione tra Google Arts & Culture e la Fondazione Matera Basilicata 2019, che è stata presentata in serata, in un incontro, nell'Open Dome di piazza San Francesco d'Assisi.