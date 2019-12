(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - Istituire l'amministratore di sostegno "per creare, su base volontaria, un elenco regionale e venire incontro alle esigenze delle persone più fragili, a cominciare da quelle disabili". E' la principale motivazione di una proposta di legge esaminata nella Quarta commissione consiliare (Politiche sociali) della Regione Basilicata, presieduta da Massimo Zullino (Lega) che, stamani, in una conferenza stampa, l'ha presentata insieme al consigliere Giovanni Vizziello (Fdi) e alla presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità, Ivana Pipponzi.