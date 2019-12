La Basilicata a 'Uno Mattina'

(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - Domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 7.45 andrà in onda il quinto appuntamento con la rubrica "Made in Basilicata", su Rai 1 all'interno del programma "Uno Mattina":. Lo ha reso noto l'Ufficio Sistemi culturali e turistici del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, precisando che la prima tappa sarà a Ripacandida (Potenza), poi si passerà a Tito (Potenza) per chiudere alla Torre di Satriano. La rubrica "Made in Basilicata" rientra "nelle attività di comunicazione previste dall'accordo firmato dalla Regione Basilicata e dalla Rai".