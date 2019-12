Cnr di Tito, la sede è da riqualificare

(ANSA) - POTENZA, 11 DIC - E' necessario "riqualificare" la sede di Tito (Potenza) del Cnr, ospitata in una struttura di proprietà della Regione concessa in comodato gratuito, "e soprattutto l'area circostante": è la richiesta fatta oggi dal presidente della struttura di ricerca, Vincenzo Lapenna, durante un'audizione nella terza commissione della Regione Basilicata.

Lapenna ha partecipato all'audizione insieme a tre altri dirigenti delle sezioni di attività del Cnr. Il Cnr di Tito è impegnato in "progetti innovativi in ambito nazionale ed internazionale, ma anche in attività di forte interesse per il contesto territoriale regionale".