Matera 2019: le storie dei volontari

(ANSA) - MATERA, 6 DIC - "Silvana è di Fiume, è in pensione da un po' e, per lei, questa è stata certamente un'occasione per dare il suo contributo alla città di Matera ma anche per conoscere e confrontarsi con altri volontari stringendo nuove amicizie. Come tutti i 'cittadini temporanei' di Matera 2019 ha ricevuto il suo 'Passaporto' e prima di partire, con un filo di commozione, ci ha salutati tutti dicendo: 'Adesso mi sento una cittadina di Matera'". Così Carla Di Grazia (project manager della Fondazione Matera Basilicata 2019) racconta uno dei tanti scambi culturali di chi, come Silvana, ha deciso di unirsi al team dei volontari che ha contribuito al successo di Matera Capitale europea della Cultura 2019. E per aprire una discussione sul futuro è in programma il 15 dicembre "Volontari Matera 2019 in festa".