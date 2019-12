Comitato per l'imprenditoria femminile

(ANSA) - POTENZA, 06 DIC - Rosa Gentile è stata eletta per acclamazione presidente del Comitato dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio della Basilicata, che si è insediato a Potenza: l'organismo, è scritto in una nota, "nato a seguito del protocollo di intesa siglato tra Unioncamere nazionale ed il Ministero dello sviluppo economico, opererà per supportare la nascita e lo sviluppo dell'imprenditorialità in rosa da parte di imprenditrici e libere professioniste".

"Sono davvero felice e onorata di poter presiedere un organismo così importante - ha detto Gentile - e le battaglie da fare sono tantissime: dal sistema di rappresentanza alla conciliazione, passando per le diversità salariali e le altre differenze di genere che ci penalizzano. Per essere pienamente operative occorre un deciso lavoro di squadra e una vasta attività sui territori, per intercettare e dare forza alle istanze presenti".